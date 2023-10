Soccorso alpino e speleologico della Campania: 4 interventi in 48 ore, tra feriti e dispersi

Fine settimana impegnativo per il Soccorso alpino e speleologico della Campania – CNSAS, con interventi in varie zone del territorio regionale. Sabato, due le richieste di intervento: la prima è giunta dalla centrale operativa 118 di Salerno per una persona ferita in un limoneto a Maiori. La donna stava sui gradini di un terreno di sua proprietà quando è inciampata ed è precipitata da un muretto, mentre scendeva. Sul posto è arrivato l’Elisoccorso 118 di Salerno che ha sbarcato al verricello infermiere, medico ed elisoccorritore CNSAS. L’equipe ha quindi stabilizzato la donna, imbarellandola e recuperandola a bordo dell’elicottero dopo averla spostata per alcuni metri. La donna è stata infine rilasciata all’Ospedale Ruggi di Salerno. La seconda richiesta è pervenuta invece dalla centrale operativa 118 di Caserta per un ciclista di Mountain Bike, 48enne, infortunatosi su un sentiero del Monte Tifata (Capua) mentre era in escursione con un gruppo di amici che hanno avvisato i soccorsi. Anche qui sul posto è giunto l’Elisoccorso 118 proveniente stavolta da Napoli Capodichino. Medico, infermiere ed elisoccorritore CNSAS sono stati sbarcati al verricello ed hanno provveduto a stabilizzato l’uomo che aveva riportato un trauma al bacino e all’arto inferiore. Il paziente è stato quindi recuperato in barella tramite verricello a bordo dell’elicottero e trasportato in Ospedale a Caserta per le cure del caso.

Domenica di fuoco

E domenica altre due le richieste di intervento: per la prima il Soccorso Alpino e Speleologico ha supportato, su attivazione della Prefettura di Salerno, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri, la ricerca di una persona scomparsa in località Velia di Ascea. Il personale terrestre, dotato anche di un A.P.R., ha ispezionato sia di giorno che di notte alcune zone di interesse senza purtroppo alcun riscontro. Alle ricerche ha fattivamente collaborato la Protezione Civile di Vallo della Lucania con alcuni operatori. Le operazioni proseguiranno anche nella giornata di domani.

Altro intervento

In serata, una nuova richiesta di intervento da parte dei Carabinieri di Sarno e del 118 di Salerno per una persona scomparsa presso un sentiero che parte dalla località “Via Bracigliano – ex S.P. 7a”. Il malcapitato, un 60enne di Castel San Giorgio, è stato ritrovato ferito dai carabinieri e dai Forestali e poi raggiunto dall’equipaggio 118 (ambulanza ed automedica) che ha provveduto alla stabilizzazione. Nel mentre è sopraggiunta una squadra del CNSAS che ha supportato le operazioni di trasporto in ambulanza.