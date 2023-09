Soccorso Alpino e Speleologico Campania, turista tratta in salvo sul Monte Avvocata

In azione, il Soccorso Alpino e Speleologico Campania, ieri pomeriggio: insieme alla Protezione Civile di Maiori, infatti, è stato effettuato il salvataggio di una donna inglese di 43 anni in escursione sul Monte Avvocata. La donna, arrivata in cima , ha avvertito una profonda stanchezza, situazione che ha coscientemente spinto la Guida del gruppo a fermare immediatamente e far riposare l'escursionista nonchè ad avvisare il 118.

L'intervento

La Centrale Operativa 118 di Salerno ha quindi inoltrato l'allarme al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che è intervenuto sul posto. Dopo aver valutato la situazione ed aver ulteriormente idratato la donna, che era già sulla via del ritorno, si è provveduto alla discesa assieme ai restanti componenti del gruppo. Fortunatamente non è stato necessario alcun intervento sanitario.