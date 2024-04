Rubinetti a secco per 10 ore a Salerno: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, il 17 aprile, dalle 10 alle 20 a Salerno. In particolare, al fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel Comune di Salerno”, verrà sospesa l’erogazione idrica mercoledì prossimo in diverse strade del centro storico.

La mappa dei disagi:

Largo Plebiscito (solo civici pari);

via Sant’Eremita;

via Fratelli Linguiti;

via Matteo Polito;

via Matteo Silvatico (civici dispari da n. 13 a n. 17);

via Michele Vernieri (solo civici pari);

via Bastia;

via Vincenzo Sica.

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.