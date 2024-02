Rottura tubazione in Largo Plebiscito, lavori di riparazione complessi: i disagi continuano

Ancora disagi nel centro storico di Salerno. Circa la rottura improvvisa della tubazione in Largo Plebiscito (che ha comportato la sospensione idrica ad horas) ed i tempi di ripristino della fornitura, Salerno Sistemi comunica che:

- si è lavorato per tutta la nottata senza soluzione di continuità, tuttavia, l’intervento riparativo è ancora in via di completamento (è risultato complesso sia a causa della vetustà delle condotte che ha determinato un coinvolgimento importante delle tubazioni principali nello snodo di Largo Plebiscito, sia a causa della presenza di acqua in condotta nonostante le chiusure effettuate per la vetustà degli organi di manovra; questo è uno dei motivi per cui proprio la zona occidentale è oggetto di lavori di ammodernamento);

- è stato possibile ripristinare al momento l’erogazione alle utenze ubicate in Via Sant’Alferio, Via Bastioni, Via Vernieri; sono in corso manovre per ripristinare erogazione sulla Via Urbano II e Via Mons. Guerino Grimaldi;

- restano ancora interessate dall’interruzione le utenze ubicate alle seguenti strade e traverse limitrofe per le quali al momento il ripristino si prevede per le ore 14,00: Via del Risorgimento, Via S. De Renzi, Via Trotula De Ruggiero, Via Spinosa, Via S.Maria della Consolazione, Via Paesano, Via Camillo Sorgente, Via Sant’Eremita, Via S. Avenia, Via M. Silvatico, Salita Montevergine, Via P. Sichelgaita (parte bassa), Gradinata A. De Sanctis, Via Madonna del Monte, Via Benedetto Croce (tra il n.36 e Hotel La Baia), Via Ligea (tratto compreso tra Molo Ponente e Viadotto A. Gatto);

- a partire dalle ore 8,30 sarà attivo servizio sostitutivo a mezzo autobotte che stazionerà in Largo Ercherimperto (Trincerone);

- a partire dalle ore 9,30 sarà attivo servizio sostitutivo a mezzo autobotte che stazionerà in Piazza Matteo Luciani (altezza Teatro Verdi)