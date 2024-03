Lavori in pieno centro a Salerno, scatta la sospensione idrica: l'elenco delle strade

Disagi in vista per molte famiglie che vivono nel centro di Salerno. Per eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, sarà sospesa l’erogazione idrica mercoledì 6 marzo, dalle 10 alle 22.

Le strade coinvolte sono:

Via Michele Vernieri;

via Vincenzo Sica;

via Bastia;

via Oberdan civico 8;

Pizza Sedile di Portarotese;

via Sant'Eremita;

Largo Plebiscito.

L’avviso: