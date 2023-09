Nuovo stadio Arechi, vertice in Regione: partite al "Volpe" fino alla fine dei lavori

Summit in Regione per discutere del progetto di ristrutturazione dello stadio Arechi di Salerno e dei problemi organizzativi connessi. A partecipare all'incontro il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il prefetto Francesco Russo, il questore Giancarlo Conticchio, il sindaco Vincenzo Napoli, l’amministratore delegato dell'U.S Salernitana 1919 Maurizio Milan, per la Lega Calcio Andrea Cardinaletti, il comandante dei vigili del fuoco Carlo Federico ed il direttore dell’Agenzia regionale Arus Flavio De Martino.

Trasferimento al "Volpe"

"In vista dei lavori di ristrutturazione dell’Arechi - si legge nella nota della Regione - si è data una illustrazione di un progetto di realizzazione di uno stadio provvisorio, per abbattere i tempi dei lavori. L’ipotesi sottoposta ai presenti è quella di una riqualificazione del campo sportivo Volpe, collocato nelle vicinanze dello stadio Arechi. Questa ipotesi consente di realizzare rapidamente anche strutture provvisorie e garantisce la possibilità di non spostare la tifoseria fuori città. Si è deciso di affidare la responsabilità di coordinamento degli interventi al dottore Cardinaletti, responsabile per la Lega calcio dell’impiantistica sportiva. Questa ipotesi ovviamente dovrà garantire tutte le condizioni di fruibilità e di sicurezza necessarie. Tutti i presenti hanno espresso il loro consenso su questa ipotesi. Nei prossimi giorni, raccolte eventuali ulteriori indicazioni, si approverà un protocollo fra tutti i soggetti interessati. Sarà decisivo ovviamente il rispetto rigoroso dei tempi per il completamento dei lavori. Ovviamente la Salernitana continuerà a utilizzare lo stadio Arechi fino a quando non sarà disponibile la struttura alternativa. Un primo cronoprogramma prevede il completamento dei lavori nell’area del Volpe per dicembre 2024".