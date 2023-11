Salerno, stop all'erogazione idrica: giovedì 16 chiuse alcune scuole

Alcune scuole del territorio di Salerno resteranno chiuse a causa della sospensione dell'erogazione idrica prevista per la giornata di giovedì 16 novembre in Piazza San Francesco e traverse limitrofe dalle 11 alle 16 e in via Sant’Eustachio e traverse limitrofe dalle 9 alle 16.

L'ordinanza

Il sindaco Vincenzo Napoli, con apposita ordinanza, ha disposto la chiusura per l’intera giornata del 16 novembre del Liceo Tasso e del plesso della Scuola Primaria Sant’Eustachio dell’Istituto Comprensivo Alfano/Quasimodo. E ancora: il primo cittadino ha disposto la chiusura anticipata, a partire dalle ore 14, dell’Istituto Superiore Sabatini Menna, della sede distaccata dell’Isituto Tecnico Focaccia, della succursale del Liceo Scientifico G.Da Procida e della sede staccata dell’Istituto R. Virtuoso.