Tentato furto in un'officina, ad Auletta: ladri incastrati dai proprietari

Hanno tentato di introdursi in un’officina, ma sono stati sorpresi dai proprietari tentando la fuga, 3 malviventi, in via Santa Barbara, ad Auletta. Stamattina i ladri sono stati notati da uno dei proprietari che ha avvisato poi gli altri titolari, grazie al sistema di videosorveglianza: è iniziato un inseguimento che si è concluso nei pressi della Caserma dei Carabinieri.

Le indagini

Secondo quanto riporta Ondanews, i malviventi sarebbero quindi stati bloccati dai proprietari dell'officina dopo aver imboccato una stradina senza uscita. I responsabili del tentato furto sono stati acciuffati e condotti in Caserma, per gli accertamenti del caso.