Incastrati in tempi record i 3 responsabili del tentato furto alla lavanderia, il "grazie" ai Carabinieri

"Scrivo questo post non per farci compatire per gli ingenti danni subiti di questa mattina (sabato ndr). Faccio l'imprenditore da anni, queste cose fanno parte del gioco purtroppo e in qualche modo le metto in bilancio. Scrivo questo post per esprimere tutta la mia gratitudine e apprezzamento per l'operato dei Carabinieri di Salerno che stamane (ieri ndr) ho avuto l'occasione di guardare negli occhi vedendo quanto amore e professionalità, nonché fino a che punto rischiano la propria vita, nel combattere il crimine per farci sentire al sicuro".