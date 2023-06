Il circolo locale di Fdi di Baronissi interviene in merito alle code sulla Salerno-Avellino e sulle parole del sindaco Valiante, che ha attaccato duramente l'Anas per la mancata concertazione sui lavori nel tratto autostradale fra Fisciano e Baronissi.

La nota

"Si è rimasti inermi - spiega il responsabile dipartimento turismo del Circolo Fratelli d’Italia Baronissi, Gerardo Del Regno - e non si è pensato nemmeno che fosse il caso di sospendere e differire la manutenzione ordinaria delle aiuole cittadine che ha dato il colpo di grazia ad una situazione già ampiamente compromessa. Alle 8 del mattino il centro di Baronissi è completamente bloccato.

Tutto ciò a discapito dei cittadini, tutti, ma soprattutto quelli della Valle dell’Irno, costretti già loro malgrado ad attese interminabili davanti a passaggi a livello cittadini. Ritardi sul luogo di lavoro e per altre necessità, comprese molto spesso quelle sanitarie, sono diventati la regola per gli abitanti del nostro comune e di tutta la valle dell’Irno. Il nostro circolo auspica che mai queste situazioni

portino a conseguenze nefaste per i cittadini, poiché in molti casi la viabilità è impedita anche a veicoli a due ruote, figurarsi a mezzi di soccorso sanitari". A rincarare la dose il coordinatore Tony Siniscalco: "Una situazione grave e sconcertante per il nostro Comune visto l’epilogo delle accuse reciproche. Nient’altro che il solito abile scaricabarile, dove tutti puntano il dito su tutti, dove nessuno è responsabile di nulla, dove la colpa è sempre ascrivibile a qualcun altro. Alla fine, purtroppo, chi dovrebbe porre rimedio e soluzioni è più attento alla programmazione delle prossime elezioni che alle esigenze dei propri cittadini".