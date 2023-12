Busitalia: pullman fino alle ore 13 il 31 dicembre, a Capodanno nessun servizio

Busitalia, il 31 dicembre 2023 erogerà esclusivamente il servizio urbano di Salerno (Linee 2-6-11-13-14-15-20-21-25-28-39), nella fascia oraria antimeridiana, fino alle ore 13 circa, secondo la programmazione oraria specifica, nonchè il servizio urbano di Vietri sul Mare (Linee 68 e 69), nella fascia oraria antimeridiana fino alle ore 13 circa. A Capodanno, lunedì 1° gennaio 2024, tutti i servizi sono sospesi.

Al momento, dunque, non è stata prevista alcuna navetta Busitalia a Capodanno. Il Comune, dal canto suo, sta valutando con urgenza una strategia per garantire corse extra di pullman ricorrendo a ditte private, in vista del concerto dei Pooh. In via di definizione, infine, il piano traffico.