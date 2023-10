Indebite agevolazioni fiscali e truffa: sequestro pari a 959mila euro per la Realsud spa

E' scattato un sequestro preventivo per un valore complessivo di 959mila euro, tra contanti e immobili: ad eseguirlo, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, come richiesto dalla Procura e disposto dal Gip del Tribunale di Salerno. Nel mirino delle fiamme gialle, la Realsud spa, società salernitana del settore della commercializzazione all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli.

L'accusa

Secondo le accuse, gli indagati R. R, e C. R., rispettivamente amministratore unico e presidente del consiglio di amministrazione, avrebbero operato delle indebite compensazioni d'imposta, usando crediti non spettanti o inesistenti, riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo. L'agevolazione prevista in materia di ricerca e sviluppo mira ad incentivare e stimolare l'innovazione e la competitività d'impresa tramite la ricerca interna, alias avvalendosi di soggetti esterni. Dalle indagini dei Finanzieri, è emerso che i crediti portati in detrazione, difettavano dei requisiti previsti dal "Manuale di Frascati", alias la novità, la creatività, l'incertezza, la sistematicità, la trasferibilità e/o la riproducibilità, essendo riferiti a spese relative all'ordinario processo produttivo della società. Gli indagati sono anche accusati di truffa per aver indotto in errore l'Agenzia delle Entrate con false dichiarazioni che ne attestavano la qualifica di esportatore abituale per beneficiare, indebitamente, di un regime di esenzione Iva per un importo superiore ai 170mila euro.