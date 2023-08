"Suo nipote ha problemi con la giustizia: servono 20mila euro": truffatore arrestato a Positano

E' stato arrestato per truffa aggravata, il 17 agosto, G.G., colto in flagranza di reato dai carabinieri di Positano, mentre si faceva consegnare da un'anziana denaro e monili d'oro per un valore di 20mila euro.

La truffa

La vittima della truffa era stata contattata poco prima ed informata di presunti problemi di giustizia del nipote che avrebbero motivato l'ingente richiesta di denaro. Ma il truffatore non l'ha passata liscia ed è stato arrestato.