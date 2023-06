La guardia di finanza ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare e personale emessa dal gip del tribunale di Salerno, su richiesta della procura, nei confronti di un commercialista di Nocera Inferiore, G.D. le iniziali, indagato per truffa, falsità ideologica e materiale commessa su atti di fede privilegiata e per interesse privato del curatore negli atti del fallimento.

Le indagini

Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe approfittato della sua posizione di curatore fallimentare investendo, senza alcuna autorizzazione da parte del comitato dei creditori e del giudice delegato, la somma di 3 milioni di euro e distraendo gli interessi generati dall'operazione speculativa, pari a 13 milioni di euro, trasferendo l'importo su un conto corrente personale presso un istituto bancario estero. L'operazione in questione sarebbe stata realizzata, secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, attraverso un falso mandato di pagamento in favore del professionista. Allo stesso tempo, al fine di occultare le operazioni illecite, l'uomo ha omesso di procedere alle prescritte registrazioni nella contabilità della società fallita, addebitando sui conti di quest'ultima i costi sostenuti per la realizzazione dell'operazione speculativa di cui sopra.

L'ordinanza

La misura applicativa disposta prevede il divieto di esercitare la professione di commercialista, di revisore dei conti e di amministratore di società di persone e di capitale, nonché il sequestro preventivo di 18mila euro.