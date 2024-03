Raggira un disabile e gli sottrae oltre 3mila euro: nei guai il titolare di un locale notturno

E’ accusato di circonvenzione di incapace continuata un imprenditore 42enne che gestisce un locale notturno negli Alburni, al quale è stata notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura.

Le accuse

L’uomo avrebbe raggirato un disabile di 36 anni di Buccino sottraendogli, anche con minacce, oltre 3mila euro dal conto corrente postale e diverse migliaia di euro che il giovane avrebbe consegnato in contanti all’imprenditore con cadenza mensile. Il 42enne avrebbe cercato di frodare anche alcune filiali di società di intermediazione creditizia finanziaria, con richieste di prestiti per un valore complessivo di 6mila euro, ma le operazioni non sarebbero mai andate a buon fine. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Buccino che, al termine degli accertamenti, lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria.