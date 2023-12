Un uomo di 69 anni di Ascea è stato condannato a un anno di reclusione e una multa di 500 euro per aver commesso una truffa online ai danni di un cittadino di 40 anni di Sassari. La vittima, come riporta il Mattino, aveva messo in vendita dei cerchi in lega su Subito.it al prezzo di 500 euro, quando il 69enne, fingendosi un rappresentante delle forze dell'ordine, ha contattato il venditore.

La truffa

Utilizzando uno stratagemma, il truffatore ha convinto la vittima a versare inizialmente mille euro come presunta garanzia per l'affare, successivamente chiedendo altri 1090 euro con la stessa motivazione. Una volta giunta la terza richiesta di denaro, il venditore sardo si è insospettito e ha denunciato il tutto. La sentenza, emessa dalla giudice Valentina Nuvoli, segna la conclusione di una vicenda che perdurava dal 2018 e pone fine alle attività truffaldine del 69enne di Ascea.