Escalation di truffe in via Laspro, l'allarme lanciato anche dal parroco

Truffatori in via Laspro: ignoti continuano a prendere di mira anziani, contattandoli telefonicamente per avanzare dubbie richieste di denaro. A lanciare l'allarme, anche il parroco di Santa Maria della Consolazione don Marco Russo, a sua volta contattato dai malviventi.

Il sistema

La scusa usata per chiedere denaro è sempre la stessa: un presunto familiare finito nei guai che necessita di aiuto urgente. Necessario, dunque, sensibilizzare le persone fragili ed anziane a non cadere nel tranello: fondamentale, secondo il parroco, anche la presenza e il supporto dei familiari delle potenziali vittime che non vanno lasciate sole.