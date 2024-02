Verde pubblico, la gestione passa a Salerno Pulita. Il Psi: "Si regolarizza intero settore"

La gestione del verde pubblico passa a Salerno Pulita. La conferma arriva dai consiglieri comunali del Psi Filomeno Di Popolo, Rino Avella e Antonia Willburger che esultano: “L’assessore socialista alle politiche ambientali, Massimiliano Natella, e l’intera giunta cittadina hanno operato nella giusta direzione, da noi sempre auspicata, in merito alla gestione del settore che, ricordiamo, fu falcidiato da una inchiesta giudiziaria”.

La nota

Poi spiegano: “Oggi abbiamo la necessità di realizzare un servizio efficiente e duraturo, che contenga i costi, e che offra una sempre maggiore pulizia della città. Inoltre, l’applicazione della clausola sociale per i lavoratori garantirà la continuità lavorativa a tutti i lavoratori salernitani che oggi lavorano per Isam. In tal senso - concludono i socialisti - riteniamo che l’affidamento dell’incarico della gestione del verde pubblico a Salerno pulita sia la giusta soluzione ad un problema ereditato dal passato”.