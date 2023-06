Il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, con apposita ordinanza ha disposto il restringimento della carreggiata in via Torino fino al 31 agosto e la chiusura al traffico di via Tevere per quattro giorni a settimana (giovedì, venerdì, sabato e domenica) nei mesi di giugno e luglio e sette giorni su sette nel mese di agosto.

L'ordinanza

"Rispondiamo con un atto concreto alle istanze dei commercianti, che ci hanno chiesto espressamente di ripetere l'iniziativa attraverso cui Via Torino e Via Tevere sono diventate punto di riferimento della buona cucina e della movida picentina" sottolinea l’assessore alle Attività Produttive, Dario Vaccaro. "Questa ordinanza – aggiunge - da un lato asseconda le istanze delle attività presenti sul territorio, dall'altro garantisce un clima di spensieratezza, condivisione e vita in due zone topiche del Comune, dove è sempre positivo alimentare la presenza e quindi favorire l'economia". Sulla stessa linea il sindaco Lanzara: "Approviamo ed anzi supportiamo le richieste dei gestori di bar, ristoranti e pizzerie, che hanno individuato nelle aree all'aperto una ottima modalità di approccio ai clienti, che negli anni hanno apprezzato l'iniziativa e la vivono con grande enfasi. Il nostro primo obiettivo resta quello di incentivare lo sviluppo di questa città, che cresce a più livelli e su più fronti, compreso quello della ristorazione e dello svago, e di dialogare con imprenditori e commercianti, in modo da trovare soluzioni condivise ed auspicabili per Pontecagnano Faiano".