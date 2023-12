Viadotto chiuso sulla Cilentana: la Fenailp Turismo esprime preoccupazione

È allarme dopo la chiusura del viadotto Acquarulo sulla Ss18 nel territorio comunale di Ceraso. Alla base dello stop al traffico vi sarebbe un cedimento strutturale probabile conseguenza di un cedimento geostatico di un pilone. I rilievi approfonditi che verranno effettuati nei prossimi giorni forniranno magiori elementi sulla situazione e sull'intervento da predisporre.

Il comparto turistico

Fenailp Turismo, rappresentante delle associazioni turistiche del Cilento, esprime profonda preoccupazione in merito alla chiusura del tratto della strada. Il Presidente della Fenailp Turismo, Marco Sansiviero, ha dichiarato: "Abbiamo inviato questa mattina una nota alle istituzioni competenti, invitando l’Anas, la Prefettura di Salerno, la Regione Campania e la Provincia di Salerno a costituire un tavolo tecnico operativo. L'obiettivo è accelerare le fasi necessarie per risolvere il problema e riaprire al più presto l'arteria stradale. La collaborazione tra istituzioni e operatori del settore è fondamentale ha dichiarato il Presidente Sansiviero, per superare le attuali criticità e mitigare gli impatti negativi sulla nostra regione e, soprattutto, evitare assolutamente di rivivere quanto accaduto nel 2014, quando rimase chiuso per anni il tratto tra Agropoli Sud e Prignano”. “Se non si dovesse giungere ad una rapida soluzione del problema, la chiusura della Cilentana rischierebbe davvero di vanificare i benefici tanto attesi in seguito alla imminente apertura dello scalo aeroportuale di Salerno-Pontecagnano” conclude il Presidente Sansiviero.