Vigilia di Natale, Salerno Pulita replica a Celano: "Raccolta rifiuti e spazzamenti regolari"

Salerno Pulita rassicura i cittadini e replica a quanto denunciato dal consigliere comunale Roberto Celano rispetto allo spazzamento delle strade nel giorno della Vigilia di Natale.

Le precisazioni

La società municipalizzata fa sapere che, come previsto dal contratto di servizio approvato dal consiglio comunale, “la domenica non raccoglie i rifiuti (perché il sabato sera non è previsto alcun conferimento) e deve assicurare solo lo spazzamento mattutino di alcune strade principali”. Il giorno della Vigilia cade, per l’appunto di domenica. Il giorno successivo, cioè a Natale, Salerno Pulita assicura “la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento in tutta la città”. Ciò che forse non è noto è che, in deroga al contratto di servizio, in questi giorni di festa Salerno Pulita effettua (dunque anche la vigilia di Natale) un “turno aggiuntivo pomeridiano di spazzamento e svuotamento dei cestini stradali in tutta la città impiegando oltre 25 addetti”.