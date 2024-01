Ambiente e sostenibilità: giovedì la visita agli impianti di Albanella e Serre per compost e biometano

Giovedì 18 gennaio giornata dedicata alla sostenibilità ambientale nella Piana del Sele. La giornata si aprirà con una visita agli impianti di Albanella e Serre, su prenotazione. Nel pomeriggio, un convegno a Paestum coinvolgerà docenti universitari, amministratori locali, imprenditori e rappresentanti del mondo finanziario. Tra gli ospiti, Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura, e Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.

Gli impianti

Il focus sarà sugli impianti per la produzione di compost di alta qualità da liquami bufalini e biometano per autotrazione. Il convegno, intitolato "Dal Principio al Principio - Come conciliare tutela dell'ambiente, efficienza in zootecnia e sviluppo in agricoltura", si terrà a partire dalle 15.30. Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno, e Renato De Santis, CEO di Rienergy Eps, hanno presentato l'evento. Costantino ha evidenziato l'opportunità di" trasformare lo smaltimento dei liquami bufalini in un vantaggio", mentre De Santis ha sottolineato il ruolo di Rienergy Eps "nello sviluppo di soluzioni energetiche future". I due impianti di biometano e compostaggio di Serre e Albanella, con un costo di circa 60 milioni, produrranno biometano liquido e concime, utilizzando prevalentemente scarti bufalini.