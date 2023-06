Ottati, consegnati gli attestati al corso di formazione per casari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Consegnati ieri sera ad Ottati gli attestati al corso di formazione per casari. Diciotto giovani, per iniziativa di Confagricoltura Salerno, sono stati formati da esperti del settore per essere avviati a questo antico mestiere che trasforma il latte in caciocavalli, mozzarelle, formaggi. La consegna degli attestati è avvenuta nel corso del convegno sul tema “Le aree interne: custodi di ricchezza e biodiversità. La nuova Politica Agricola Comune strumento di riscoperta e valorizzazione”, svoltosi nel quadriportico del Convento dei Domenicani, in piazza Umberto I ad Ottati.

Al convegno, moderato da Francesco Cappelli del Gal “Sentieri del buon vivere” sono intervenuti: Elio Guadagno, sindaco del Comune di Ottati, Carmine Libretto; direttore di Confagricoltura Salerno; Gianni Ruggiero, funzionario responsabile ufficio zootecnia della Regione Campania e, per le conclusioni, il consigliere regionale Franco Picarone, presidente della commissione bilancio della Regione.

La promozione di un territorio, è stato ribadito nel convegno, passa anche attraverso la valorizzazione dei prodotti di eccellenza e nell’Appenino meridionale il caciocavallo prodotto con il latte vaccino della razza Podolica è sicuramente uno di questi. Non a caso il corso di formazione per casari, tenuto da Agriadvisor, si è svolto ad Ottati, comune della provincia di Salerno il cui territorio rientra totalmente nell’areale della Dop del Caciocavallo Silano. Per produrre i formaggi della radizione, identitari di un territorio, non si può prescindere dalla formazione delle maestranze.