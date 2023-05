Elezioni amministrative 2023: l'Arcigay sostiene i candidati Lanzara, Grimaldi e Morra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In occasione delle elezioni amministrative che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio per il Comune di Pontecagnano-Faiano, Scafati e Pellezzano, Arcigay Salerno, da anni impegnata a tutela di tutta la comunità LGBTQIA+ e nell’avanzamento dei diritti sociali e civili sull’intero territorio provinciale, sostiene convintamente i candidati a sindaco, Giuseppe Lanzara, Michele Grimaldi e Francesco Morra. “Le elezioni amministrative sono particolarmente importanti per le persone LGBTQIA+ che vivono oggi in Italia – dichiara Rocco Del Regno, presidente di Arcigay Salerno - soprattutto alla luce di un governo nazionale fortemente omo-bi-lesbo-transfobico, misogino e razzista. Un Paese lontano anni luce dagli standard europei di piena parità e tutela delle persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, genere e identità di genere. Pontecagnano-Faiano, nonché l’amministrazione comunale uscente guidata da Lanzara – continua Del Regno - ha dimostrato, sin da subito, grande sensibilità e vicinanza alla tutela e al riconoscimento della nostra comunità. “ Inoltre, il sindaco uscente di Pontecagnano si è sempre dimostrato sensibile anche sul tema delle famiglie omogenitoriali, come dimostrato dalle sue prese di posizione sulla registrazione dei figli di coppie omogenitoriali. “La recente circolare ministeriale sulle famiglie arcobaleno ha suscitato molta rabbia nella nostra comunità- dichiara Del Regno. Il sindaco Lanzara, unico esponente della nostra provincia ad esporsi su questo tema, ha dimostrato tenacia e ha assunto una netta presa di posizione, uscendo pubblicamente contro questa circolare, rifiutandosi di obbedire a un’azione vergognosa e ingiusta assunta dal governo nazionale sul tema delle nostre famiglie.” Costruttivo e con un’ampia visione sulle tematiche della nostra comunità, è stato l’incontro avuto nella giornata odierna con il candidato a sindaco di Scafati Michele Grimaldi: “Incontro costruttivo e di fondamentale importanza che getta le basi per un solido rapporto tra il comune di Scafati e Arcigay Salerno. Ampie condivisioni, inoltre, su molti temi come la lotta alle discriminazioni fondate su orientamento sessuale e identità di genere, e al riconoscimento dei figli nati da coppie omogenitoriali. Dal canto nostro – conclude Del Regno- Arcigay Salerno sarà un interlocutore di primo piano per continuare a lottare per una società più equa e inclusiva per tutte e tutti noi.”