Camera: Imma Vietri (FdI) eletta Segretario della Commissione per l’Infanzia e Adolescenza

''Oggi sono stata eletta segretario della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza. Ne sono davvero onorata. Ringrazio il partito, il gruppo parlamentare di FdI e tutti i colleghi per la fiducia dimostrata nei miei confronti, cercherò di ricambiarla con impegno e senso di responsabilità''. Lo dichiara la deputata salernitana di Fratelli d'Italia Imma Vietri al termine dell'elezione avvenuta nel primo pomeriggio. Sono davvero tanti gli interventi da mettere in campo in favore dei bambini e degli adolescenti che richiedono una proficua collaborazione anche tra maggioranza e opposizione. Auguro quindi buon lavoro alla presidente Brambilla, al vice presidente Saccani e a tutti i membri della Commissione'' conclude Vietri.

Gli auguri del gruppo di FdI

"Congratulazioni da parte di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera alla collega deputata Imma Vietri eletta, in ragione della sue competenze e della sua esperienza, segretaria della Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza. Auguri di buon lavoro anche al presidente, Michela Vittoria Brambilla, e alla vice, Gloria Saccani Jotti” dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.