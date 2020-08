Santoro rilancia le aree interne: "Turismo e lavoro con il brand Entroterra Salernitano"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Valorizzare l'intero comprensorio Alburni-Sele-Tanagro-Diano attraverso un brand identitario spendibile istituzionalmente denominato Entroterra Salernitano. E' questa la mission che si prefigge il consigliere comunale e provinciale Dante Santoro, reduce dal tour nel week-end in diversi comuni del territorio succitato. "E' necessario crearlo per promuovere questa terra stupenda con itinerari paesaggistici, storici e gastronomici prestabiliti ed una campagna di comunicazione internazionale. Così potremo creare lavoro, far tornare migliaia di giovani e dare un futuro alla nostra Provincia d'Amare", le considerazioni espresse da Santoro.