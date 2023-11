Immagini choc al Ruggi, Bicchielli: "L'interpellanza al Ministro della Giustizia sarà discussa il 24 novembre"

"Sul caso Ruggi non ci fermeremo, andremo avanti per restituire dignità ai pazienti“. Lo ha annunciato l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati che ha presentato l’interpellanza urgente al Ministro della Giustizia Carlo Nordio per sapere “quali iniziative intenda assumere per verificare quali motivazioni hanno condotto il Pubblico Ministero ad archiviare il caso un anno fa, nonostante avesse già ricevuto i filmati che ha richiesto anche nelle ultime settimane e consegnati ai carabinieri dal signor Gianluca Stella”, infermiere in servizio presso il Pronto Soccorso del Ruggi.

La promessa

L’interpellanza sarà discussa in aula venerdì 24 novembre e sarà possibile seguire in diretta streaming dai canali ufficiali della Camera dei Deputati. “Ringrazio l’onorevole Maurizio Lupi, il gruppo Parlamentare di Noi Moderati e i colleghi deputati che hanno deciso di sposare la mia battaglia - ha aggiunto l’onorevole Bicchielli - Le immagini trasmesse a Piazza Pulita sono terribili, il dramma della solitudine per pazienti che sono costretti ad attendere in pronto soccorso senza potersi rivolgere ai familiare in caso di necessità. Andremo avanti fino alla fine. Il mio ringraziamento va anche al signor Gianluca Stella per il coraggio nel denunciare pubblicamente questo orrore”, conclude.