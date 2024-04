Elezioni a Laureana Cilento, Marciano: "Pronto il programma della nostra lista"

In vista delle elezioni comunali dell’8 – 9 Giugno 2024, la lista Uniti per Laureana Cilento che vede quale candidato sindaco l’avvocato Raffaele Marciano annuncia che, a breve, sarà presentato ai cittadini il programma elettorale. “Stiamo ascoltando e recependo le varie istanze, idee e proposte dei cittadini nell’esclusivo interesse della nostra meravigliosa comunità”. Lo slogan della lista sarà Il futuro è adesso. “Lo abbiamo scelto perché – spiega Marciano – riteniamo che queste elezioni siano l’occasione giusta per dare alla nostra comunità un’amministrazione nuova, moderna, efficiente, lontana dalle logiche del potere, ma che sia realmente vicino a tutta la popolazione. Tanti giovani, professionisti, lavoratori, famiglie intere, in questi anni, sono stati costretti ad andare via per mancanza di progetti ed iniziative che consentissero loro di poter investire il proprio futuro nella loro terra. È arrivato il momento, dunque, di voltare pagina e di costruire un futuro diverso e migliore per chi vive o vuole tornare a vivere nel nostro paese” conclude Marciano.