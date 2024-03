Lavori allo stadio Arechi, Pessolano (Oltre): "Troppe attese e discussioni inutili"

"Da troppo tempo è in essere una discussione infruttuosa intorno alla situazione strutturale dello Stadio Arechi: serve agire e mettere fine a un circolo vizioso fatto di strumentalizzazioni politiche e chiacchiere da bar": lo ha detto il capogruppo in consiglio comunale di Oltre, Donato Pessolano. "Ingenti sono gli investimenti previsti, pari a circa 95 milioni di euro. Ma il nostro timore più grande è che il restyling dello stadio cittadino, come prospettato da Comune e Regione, possa avere un destino assimilabile a quello di tante opere incompiute (come Piazza Cavour) - tra cui anche importanti strutture sportive (come il Palazzetto) - di cui da tempo invano si attende la realizzazione. Ciò comporterebbe un lungo periodo di esilio forzato per la nostra squadra del cuore, allontanerebbe la società dai progetti futuri e ridurrebbe, inoltre, ulteriormente le ambizioni del club".

