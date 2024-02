Mercato San Severino, Tommasetti (Lega): "Presentata interrogazione a De Luca su servizio 118"

Continua il pressing di Aurelio Tommasetti per l’attivazione del Servizio 118 nella sede del centro sociale “Marco Biagi” a Mercato San Severino. Il consigliere regionale della Lega ha protocollato un’interrogazione a Vincenzo De Luca, nella sua duplice veste di governatore e di delegato alla Sanità, per chiedere spiegazioni sul ritardo nella completa attivazione di una postazione di grande importanza per i cittadini del comune e di tutta la Valle dell’Irno.“Come noto da numerosi articoli di giornale, nonché da segnalazioni e denunce da parte di associazioni, personale medico e sanitario o da parte dei cittadini di Mercato San Severino e dei territori limitrofi, effettuate tutte nel medesimo periodo, il servizio 118 non è stato ancora attivato presso i locali del Centro Polifunzionale “Marco Biagi”.

La delibera

Questo nonostante la delibera di giunta comunale 105 del 27 maggio 2022 abbia destinato e messo a disposizione dell’Asl Salerno questi locali. “Tali inadempienze - sottolinea Tommasetti - hanno determinato una condizione di grandissimo affanno, se non di impossibilità, nell’erogazione delle relative prestazioni da parte del sistema sanitario territoriale nel suo complesso. Ne va insomma della qualità e rapidità di soccorsi e assistenza in un comune come Mercato San Severino, snodo fondamentale nell’intera Valle dell’Irno”. Il consigliere regionale evidenzia la preoccupazione tra le associazioni che operano nelsettore sanitario e fra i cittadini del territorio, anche alla luce dei decessi che si sono registrati. Ad oggi, infatti, non sono prevenute risposte nonostante le sollecitazioni in consiglio comunale e l’impegno, tra gli altri, del cardiologo Carmine Landi e dell’associazione “Grazie di cuore” con tanto di raccolta firme. Tommasetti conclude con un monito: “Mercato San Severino, secondo il Piano Sanitario Regionale, è destinataria non solo del soccorso base ma anche di quello avanzato. Con la mia interrogazione hochiesto al De Luca quali siano i motivi che ne impediscono l’attivazione in tempi ragionevoli”.