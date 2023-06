Aliberti ai vertici di Forza Italia Campania: "E' una grande opportunità, non lasceremo soli i sindaci"

Il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, reduce dal trionfo al ballottaggio delle recenti elezioni comunali, è stato nominato - dal commissario regionale Fulvio Martusciello - vice coordinatore regionale di Forza Italia e anche presidente della Conferenza dei Sindaci azzurri. Particolarmente emozionato e soddisfatto il diretto interessato, che ha visto il suo partito raggiungere in città il 19% delle preferenze.

"Ringrazio l'on. Martusciello per avermi coinvolto nella organizzazione e nei quadri dirigenziali del partito con l' importante delega di Presidente del coordinamento dei sindaci. Una grande opportunità per creare sinergie istituzionali sui territori, non lasciare soli gli amministratori a combattere anche in ambienti difficili e che dovrebbero provare a garantire risposte sui territori. Sindaci che non hanno sempre la percezione dei livelli istituzionali, regionali e nazionali, a cui far riferimento. La mia nomina è il segno di un partito, quello di Forza Italia, che valorizza la coerenza di quasi 30 anni di appartenenza e la capacità di radicamento e di consenso di chi ha raggiunto un risultato straordinario grazie ad una squadra meravigliosa che è nata qui a Scafati".