Primarie a Nocera Superiore, Fabbricatore (FdI): “Strumento per compattare il centro destra”

Si è tenuta stamattina a Nocera Superiore, la presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia che parteciperanno alle Primarie. Si tratta di Maria Grazia Terrone, Loredana Morrone, Gaetano Sole e Franco Pagano. Sabato 17 giugno i cittadini dovranno scegliere chi tra loro correrà per Fratelli d’Italia, nell’ambito della coalizione del centro destra, per la carica di sindaco. Grande partecipazione di iscritti e simpatizzanti, tanto da bloccare il traffico cittadino, in Corso Matteotti presso la sezione locale del partito. Presenti, tra gli altri dirigenti di Fratelli d’Italia, il vice coordinatore regionale Giuseppe Fabbricatore, il coordinatore cittadino Concetta Galotto, il consigliere provinciale Carmine Amato e il responsabile organizzativo provinciale di Fratelli d’Italia, Antonio Mariconda. “Abbiamo scelto lo strumento delle Primarie – ha chiarito Fabbricatore – perché vogliamo compattare il centro destra, portando un nostro candidato. Quattro esponenti politici importanti tra i quali sarà scelto il candidato sindaco di Fratelli d’Italia. Abbiamo già oltre sessanta adesioni che credono in questo progetto. Ciò significa andare sul tavolo delle trattative con un importante consenso elettorale. E se i voti in politica contano ancora, non è poco”. “Le primarie sono uno strumento importante perché avvicinano i cittadini alla politica. Invito i cittadini ad affiancarci e a supportarci in questa esperienza”, ha detto Concetta Galotto.

I commenti

“Mi sono avvicinata a Fratelli d’Italia – ha detto la dottoressa Terrone – perché è una grande famiglia. Sono laureata in Economia e Commercio e nella vita opero nel sociale. Sono una volontaria per l’assistenza delle famiglie meno abbienti e l’accompagnamento dei giovani nel mondo del lavoro. Negli ultimi anni mi occupo anche di archeologia, per me una grande passione. Contare sull’archeologia di Nuceria, che è stata una delle città più importanti dell’antica Roma, potrebbe permettere alla nostra città di entrare a far parte di un circuito internazionale”. “Ho deciso di mettere le mie capacità e le mie competenze – ha asserito l’avvocato Morrone – a disposizione di Nocera Superiore. Sono una madre di due figli e negli anni ho toccato con mano tutti i limiti che ha questa città, soprattutto per i giovani, che già a quattordici anni sono costretti a fare i pendolari perché qui non ci sono scuole superiori. La creazione di una filiera istituzionale tra il governo centrale e la città di Nocera Superiore aiuterebbe a portare tante risorse sul territorio”. “Sono un consigliere comunale di vecchia data di Fratelli d’Italia – ha aggiunto il geometra Pagano - Le Primarie rappresentano una novità per Nocera Superiore. Ho accettato la sfida perché penso che debbano essere i cittadini a decidere, già in fase preliminare, la persona che potrebbe rappresentare questa città”. Infine, l’avvocato Gaetano Sole: “Le primarie sono state fortemente volute dal gruppo dirigente di Nocera Superiore e soprattutto dal nostro vice coordinatore regionale, Giuseppe Fabbricatore. Sono state recepite in maniera positiva anche a Roma. Le primarie avranno solo uno scopo, quello di dare la possibilità a Fratelli d’Italia di indicare un nome alla coalizione di centro destra, ai gruppi civici che vorranno partecipare in queste aree e a tutte le forze che sono in netta rottura con l’amministrazione di questo paese. Nocera Superiore merita un’amministrazione che la porti a essere attore principale delle politiche di sviluppo dell’Agro Nocerino Sarnese. Nei prossimi giorni racconteremo alla popolazione tutto ciò che intendiamo fare per quanto riguarda le politiche economiche, culturali e sociali”.