Curiosità: le Province del Mezzogiorno riunite a Salerno, a Palazzo Sant’Agostino

Le Province del Mezzogiorno riunite a Salerno, a Palazzo Sant’Agostino, domani, venerdì 28 luglio, dalle ore 10 alle 13:30. “Azzerare i divari e ricucire il Paese: la missione della nuova Provincia”: è questo il titolo della giornata di lavoro che vedrà riuniti nella Sala di Rappresentanza della Provincia di Salerno, Presidenti di Provincia, Sindaci e Consiglieri provinciali del Mezzogiorno, a confronto con esponenti di Governo e Parlamento sul Disegno di Legge, in discussione nella Commissione Affari Costituzionali del Senato, che riforma completamente le Province, sia rispetto alle funzioni che dovranno esercitare, sia riguardo agli organi di governo e al sistema elettorale. “La sfida che abbiamo davanti – sottolinea il presidente di UPI Michele de Pascale - è di riuscire a costruire un modello di ente innovativo, con competenze e personale fortemente mirato agli investimenti, con l’obiettivo di contribuire nella missione di azzerare i divari territoriali”.

Gli obiettivi

“Mi fa molto piacere – incalza il Presidente della Provincia Franco Alfieri che è anche Presidente UPI Campania – ospitare proprio a Palazzo Sant’Agostino questa Assemblea in un momento così strategico. La nuova Provincia deve essere protagonista nel dibattito nazionale in cui è urgente azzerare i divari fra Nord e Sud e ricucire un Paese afflitto da disuguaglianze.” L’evento fa parte di un ciclo di incontri sul territorio organizzati da UPI grazie al progetto Province&Comuni PON Governance 2014-2020, e sarà aperto dal Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, Presidente UPI Campania. Dopo gli interventi di saluti del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, del Prefetto di Salerno, Francesco Russo, e del Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, si terrà una tavola rotonda coordinata da Gianni Trovati, giornalista Il Sole 24 Ore, cui prenderanno parte Antonio Iannone, Senatore FdI; Gianpiero Zinzi, Deputato Lega, Mario Occhiuto, Senatore FI, Piero De Luca, Deputato PD; che discuteranno insieme al Presidente de Pascale sullo stato di avanzamento dei lavori in Senato e sul ruolo del Parlamento nella riforma delle Province. I lavori saranno chiusi dal Sottosegretario Ministero dell’Interno con delega agli Enti locali, Wanda Ferro.

Il programma

Venerdì 28 luglio 2023, ore 10,00 – 13,30

Salone di rappresentanza della Provincia di Salerno

Via Roma 104, Salerno

Azzerare i divari e ricucire il Paese: la missione della “Nuova Provincia”

Ore 10,00 Apertura dei lavori

Presiede e introduce

Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno, Presidente UPI Campania



Saluti istituzionali

Carlo Marino, Presidente ANCI Campania

Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno

Francesco Russo, Prefetto di Salerno

Fulvio Bonavitacola, Vicepresidente Regione Campania



Ore 10,30 Comunicazione

Il Testo Unificato in Commissione Affari Costituzionali del Senato

Prof. Guido Meloni, Università del Molise

Interventi programmati

Rosaria Succurro, Presidente Provincia Cosenza

Angelo Caruso, Presidente Provincia l’Aquila, Vicepresidente UPI

Piero Marrese, Presidente Provincia Matera

Rinaldo Melucci, Presidente Provincia Taranto

Giorgio Magliocca, Presidente Provincia Caserta

Alfredo Ricci, Presidente Provincia Isernia

Ore 12,00 – Tavola rotonda

Il protagonismo del Parlamento nella costruzione delle nuove Province

Coordina Gianni Trovati, giornalista Il Sole 24 Ore



Antonio Iannone, Senatore FdI

Gianpiero Zinzi, Deputato Lega

Mario Occhiuto, Senatore FI

Piero De Luca, Deputato PD

Ne discutono con Michele de Pascale, Presidente UPI

ORE 13,30 CONCLUSIONE DEI LAVORI

On. Wanda Ferro, Sottosegretario Ministero dell’Interno