Sciopero l'11 aprile per la sicurezza sul lavoro: aderisce anche Sinistra Italiana di Salerno

“La Federazione Provinciale di Sinistra Italiana di Salerno aderisce e partecipa allo sciopero generale dell’11 aprile proclamato da Cgil e Uil, per ribadire ancora una volta: basta morti sul lavoro! Basta con la precarizzazione dei contratti che rendono il lavoro poco sicuro e sfruttato; basta con politiche a salvaguardia dei redditi più alti, a danno delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti e delle pensionate e dei pensionati". Lo annunciano la segretaria provinciale di Sinistra Italiana Titti Santulli insieme alla responsabile delle politiche del lavoro Mirella Milite.

Le motivazioni

Le due esponenti della sinistra salernitana credono che "l’unica strada possibile per il cambiamento sia rimettere al centro delle politiche economiche e sociali il Valore del Lavoro, a partire dalla centralità della salute e della persona, che passi dalla qualità di un’occupazione stabile e non precaria, dal rilancio e dal rinnovamento del nostro sistema produttivo, a partire dal Mezzogiorno e da una seria riforma delle pensioni.Sinistra Italiana c’è. Al fianco di tutti i lavoratori e i pensionati, perché il lavoro non è un mercato e i lavoratori non sono merce" concludono.