Caos traffico, Lambiase "Urge riconvocazione del comitato operativo viabilità e l'attuazione del Pums"

Interviene anche il consigliere comunale del M5S, Catello Lambiase, sul traffico in città. "Era facile prevedere la paralisi della circolazione veicolare in entrata nella città di Salerno, dai paesi a Nord di Salerno. La riapertura dell'anno scolastico, associata al cantiere dell'autostrada Napoli-Salerno per i lavori di installazione dei pannelli fonoassorbenti tra lo svincolo di Salerno Centro/porto e lo svincolo di Fratte hanno creato il “fatale” mix per bloccare la città e costringere i pendolari ad ore di coda in auto. - osserva Lambiase- Gli stessi lavori furono rimandati dal periodo estivo sino a settembre per agevolare la circolazione. Ma purtroppo nel frattempo non sono stati messi in campo i giusti dispositivi alternativi per ovviare a quella che si prevede essere solo la prima di una lunga serie di code e serpentoni di auto. Non si può rimanere inermi di fronte a questo stato di cose, anche perchè il cantiere dovrebbe essere ultimato per il periodo natalizio. E' semplice essere facili cassandre nel profetizzare un peggioramento della situazione con l'arrivo delle piogge e del periodo autunnale".

La nota del consigliere