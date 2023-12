De Luca annuncia l'opera per le riprese cinematografiche subacquee: salernitani divisi

Non convince tutti, l'opera per le riprese cinematografiche subacquee pensata da Vincenzo De Luca, e per cui la Regione Campania è pronta a investire fino a 50 milioni di euro per realizzarla nel cuore della zona industriale di Salerno.

La notizia lanciata nella scorsa diretta Fb dal Governatore: per diverse persone, si tratterebbe di un'opera non utile al territorio, mentre per altri potrebbe rappresentare un volano anche per il turismo.