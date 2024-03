Ztl in Costa d'Amalfi, Vietri (FdI) a De Luca: "Mi sembra confuso, ricorda il Piero cantato da Cristicchi"

E' scontro a distanza tra Fratelli d'Italia e Pd sull'attivazione della Ztl in Costiera Amalfitana. Dopo il primo scontro di due giorni fa, tornano a punzecchiarsi a vicenda il deputato del Pd Piero De Luca e la sua collega di FdI Imma Vietri. Quest'ultima, in una nota, controreplica alle dichirazioni rese, ieri sera, dall'esponente del partito di Elly Schlein.

La risposta di Vietri

La parlamentare, eletta proprio nel collegio della Divina, spiega. "Con le sue ultime dichiarazioni, che fanno venire in mente la canzone ‘L’Italia di Piero’ di Cristicchi, Piero De Luca continua a tergiversare davanti all’evidenza: deve essere, evidentemente, un vizio di famiglia. Il figlio del governatore della Campania rivendica di aver presentato una proposta di legge, due anni fa, per la Ztl in Costa d’Amalfi. La domanda, quindi, sorge spontanea: perché non l’ha fatta approvare dalla maggioranza di cui faceva parte? Non ne è stato capace, questa è la verità. A questa incapacità, si è aggiunta in questi giorni l’incoerenza politica. Già perché il 20 febbraio scorso, il suo emendamento sull’argomento è stato votato in Commissione Trasporti ed è passato perché identico a quelli presentati della maggioranza attuale (tra cui uno dalla sottoscritta). Ma quando, due giorni fa, è stato il momento di votare il provvedimento definitivo in aula, Piero De Luca ha votato contro. Probabilmente era distratto. La verità - sottolinea Vietri - è che la norma sulla Ztl in Costa d’Amalfi entrerà in vigore grazie al Governo Meloni e ai voti della sola maggioranza di centrodestra che, in un solo anno, ha portato a casa un importante risultato, atteso da anni dai sindaci della Divina, che Piero De Luca, quando poteva, non è stato in grado di ottenere. Lui ha fatto chiacchiere, noi i fatti. Comunque, volendo dirla tutta, sembra un po’ confuso” conclude Vietri.