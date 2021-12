Castel San Giorgio, ingaggiato Stefano Marrocco

Il Castel San Giorgio ha ufficializzato l'avvenuto accordo con l'attaccante cilentano classe 1991 Stefano Marrocco. Prima punta proveniente dal Salernum Baronissi, Marrocco in carriera ha avuto tante tappe importanti, militando nel Sapri e nell’Angri in serie D, con Agropoli, Calpazio e Virtus Cilento in Eccellenza, e con Santa Maria e Sanmaurese in Promozione. Il calciatore è già a disposizione di mister De Cesare.