Semaforo verde: Iervolino firma il contratto di Nicola, avanti con mister salvezza

Firma e controfirma: c'è l'autografo di Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, in calce al contratto biennale di Davide Nicola, mister salvezza. Il vincolo può essere depositato

Lo scenario

Nicola aveva già detto sì alla proposta di accordo: 800mila euro stagionali e una penale di 200mila euro, a carico del club, nel caso in cui la Salernitana volesse procedere con una risoluzione anticipata. Dopo l'addio a Sabatini, il presidente Iervolino e Nicola si sono di nuovo parlati e l'allenatore ha dato il proprio assenso a proseguire anche senza il ds. Mancava l'ultimo passaggio, cioè la firma di Iervolino, per trasformare la proposta in contratto. Semaforo verde: via al deposito.