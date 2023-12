Cori e delusione granata: "Questa è la mia maglia", la voce dei tifosi

"Questa è la mia maglia, la mia maglia". Il coro dgeli ultras è stato cantato a mo' di cantilena, dal settore ospiti del Gewiss Stadium di Bergamo. Non è un lamento ma uno sprone, un moto di ribellione, la voce delle viscere e dell'appartenenza. Significa "abbiate cura della nostra maglia". Ma talvolta, anzi molte volte i giocatori non si dividono in pigri e svegli, piuttosto in calciatori più forti e meno forti. La Salernitana ha avuto almeno tre palle gol e ha segnato una volta. L'Atalanta ha faticato nel primo tempo ma poi ha rotto gli argini, favorita anche da una lettura tattica granata che è rimasta quella del primo tempo, nonostante - lo ha ammesso pure in sala stampa - Gasperini avesse deciso di cambiare posizione a Pasalic, avanzandolo. Adesso bussa all'uscio il Milan: contro la squadra di Pioli, la Salernitana saluta il 2023 per quanto riguarda le gare casalinghe. Poi ci sarà lo "spareggio" di Verona, il 30 dicembre.

La voce dei tifosi

Nel frattempo lo stato d'animo dei tifosi è di delusione e frustrazione. Ci avevano creduto sullo 0-1 e, a scriverla tutta, pure sul 2-1, perché addirittura la Salernitana aveva chiuso l'Atalanta negli ultimi venti metri, era pronta a tentare la rimonta fino alla fine. E adesso bisogna di nuovo leccarsi le ferite. Il commento di Mimmo Rinaldi: "Attendo solo l'arrivo della doppia S: Sabatini/Sousa. Per il resto posso dire "speriamo finisca presto" una mortificazione ed umiliazione che non ha mai fine. Pensare a 50 minuti come panacea di tutti i mali, mi sembra riduttivo ed inconcludente. La quota salvezza al momento è ferma a 29/31 punti non un miracolo impossibile. Ma senza soldi non si cantano messe e non possiamo certo attendere le cessioni. Non si può volere la botte piena e la moglie ubriaca". Antonio Positano manda un messaggio alla cabina di regia: "Ci vuole rispetto per Salerno e per i salernitani. La società,se vuole essere credibile, deve valutare l’operato di tutti e deve trarne le conseguenze. In società qualcuno ha affermato “ moriamo insieme” ed io gli ricordo che la Salernitana non muore mai". Mario De Rogatis: "Non esiste alcuna soluzione ad una mediocrità ormai certificata da luglio. I rimedi non esistono, con questa rosa e con la prospettiva di una campagna riparatoria di gennaio gestita da questo direttore sportivo. È una squadra inferiore alle altre, allestita male e gestita peggio. Punto. Giochiamo al massimo per trenta minuti, poi al primo affondo avversario perdiamo compattezza e ci sfaldiamo. È ridicolo parlare di sfortuna, come accaduto al 50' sul doppio clamoroso errore di Dia, che ci avrebbe potuto riportare in vantaggio. Attendiamo rassegnati il ribaltone di gennaio". Paolo Toscano: "Purtroppo subiamo tantissimi gol ad ogni partita. Poco conta che la squadra abbia dato dei segnali di ripresa rispetto alla scorsa partita. Almeno adesso si è vista un po’ di voglia e determinazione da quasi tutti i calciatori, ma non basta! Per sperare nella salvezza occorre molto di più! Dobbiamo solo sperare che le altre squadre davanti continuino ad avere battute di arresto e confidare in un mercato di riparazione importante". Ciro Troise: "Tanta amarezza, puniti pesantemente dopo aver fallito due clamorose occasioni per pareggiare. Ancora una volta ripartire da ciò che di buono è stato fatto in una porzione di gara. La squadra deve crederci".