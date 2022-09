Dia all'ultimo respiro, la voce dei tifosi: "La Salernitana ci ha fatto emozionare"

"Boulaye Dia la llalalala" in salsa granata fa il verso a Kungs vs Cookin’ on 3 Burners - This Girl. Ormai è già un ritornello, un tormentone. A fine partita, allo stadio Dall'Ara, i supporter della Salernitana hanno accesso il juke-box e mandato in orbita una canzone a tema, dedicata al calciatore che all'88' ha trasformato i rimpianti in goduria.

Lo scenario

La Salernitana è in palla, ha gamba, è nel tunnel del divertimento: gioca a testa alta, con personalità e piglio contro le squadre di media classifica, pressa e riparte. Germogli di Salernitana, un orizzonte radioso potrebbe dischiudersi ma adesso saggezza e prudenza consigliano sobrietà. Dopo il primo tempo di predominio, condito da molte palle gol, la squadra di Nicola è calata, ha subito il calcio di rigore (il fallo di Gyomber era cominciato fuori area) ma ha saputo rimediare. Ha cinque punti in classifica dopo quattro partite e si prepara adesso a ricevere l'Empoli.

La voce dei tifosi

Il film della partita, di Mimmo Rinaldi: A trovare il pelo nell'uovo mi dispiace per il primo tempo giocato a calcio ma di un buon livello e non aver fatto gol. Anzi per poco non lo prendevi. Nel secondo tempo Mihajlovic ha messo in difficoltà la fascia sinistra granata.Bradaric perde più volte l'avversario. Al gol subito cambio tattico 3-4-3 e lì abbiamo di nuovo cominciato a giocare. Ottima reazione e pareggio meritatissimo". Antonio Positano: "Peccato! I primi 25 minuti lasciavano ben sperare, ma poi abbiamo perso le distanze a centrocampo. Comunque ottimo punto per i nostri obiettivi. La squadra ha pagato i due incontri ravvicinati". Mario De Rogatis: "Ho visto una partita dai due volti, un primo tempo di buon livello, con la squadra compatta che ha saputo costruire, non ha buttato via un pallone e una ripresa con i granata più bassi e rinunciatari, almeno fino all'ingresso di Candreva, che ha sostituito un acerbo Bradaric. Ha fatto tutto Dia, sbagliando l'impossibile e facendosi perdonare con un tap in da goleador. È prematuro fare un bilancio, ma finora abbiamo tenuto testa a squadre maggiormente accreditate, con una compattezza e personalità che ci rendono ottimisti per il futuro". Il commento di Paolo Toscano: "Dopo aver giocato un ottimo primo tempo, purtroppo, nella ripresa abbiamo subito il Bologna e quindi il pari, a mio avviso, è un risultato giusto. Peccato perché nel primo tempo ci è mancato solo il gol. In ogni caso teniamoci stretto questo punto ottenuto in trasferta con la consapevolezza che abbiamo un’ottima squadra che se la gioca contro chiunque". La consueta chiosa di Ciro Troise: "Partita riacciuffata da Dia quando finalmente ha deciso che un terzo attacco alle nostre coronarie sarebbe stato eccessivo. Pareggio tutto sommato giusto".