All'Agropoli basta Rekik: Virtus Avellino ko

AGROPOLI-VIRTUS AVELLINO 1-0

AGROPOLI: Paparella, Pollio, Maiese D., Santonicola, Follera (63' Vuolo), Pastore, Padovano (83' Grande), De Sio, Margiotta, Natiello, Rekik (84' Gassama). A disposizione: Gesualdi, Palmentieri, Vuolo, Lopetrone, Gassama, Grande, Volta, Mastrogiovanni, Maiese M. Allenatore: Carmine Turco.

VIRTUS AVELLINO: Parisi, Silano (91' Rusolo), Genovese (86' Nappi), Modano (63' Cozzolino), Nicodemo, Giobbe, Alleruzzo, Maugeri, Ripoli, Cucciniello, Abissinia (78' Argento). A disposizione: Chiocchi, Lahfidi, Dello Russo, Argento, Rusolo, Ippolito, Corcione, Cozzolino, Nappi. Allenatore: Gianluca Della Rocca.

Reti: 34' Rekik (A).

Arbitro: Sabri Ismail di Rovereto.

Vittoria di misura dell'Agropoli. La Virtus Avellino costretta ad arrendersi al gol di Rekik. Prima mezz'ora di gioco in cui le occasioni si contano sulle dita di una mano. Quelle pericolose ancora di meno con le due squadre abbottonate fino al 34' quando si sblocca il match e cambia il risultato. Rekik sfrutta bene l'assist di Padovano, smarcandosi in area di rigore e calciando in rete. I delfini passano in vantaggio. Nel finale del primo tempo Pollio sfiora il raddoppio colpendo la faccia interna della traversa. E nulla più fino al duplice fischio. Ad inizio ripresa i virtussini non finalizzano le conclusioni verso la porta avversaria. Dopo una punizione insidiosa di Natiello, viene annullato un goal a Margiotta per fuorigioco. Arriva un'altra chance per gli ospiti. Cucciniello prova a sorprendere Paparella con un pallonetto, ma la sfera termina sul fondo. Ad un minuto dalla fine viene annullato un goal a Cozzolino. Arriva il triplice fischio dell'arbitro. L'Agropoli continua ad inseguire la capolista San Marzano, arrivando a quota 31 punti. La Virtus Avellino resta al settimo posto con 20 punti.