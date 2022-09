Il Faiano espugna il campo del Salernum

Allo stadio Fgliolia di Baronissi ottimo esordio in campionato per il Faiano, che conquista i primi tre punti in trasferta sul campo del Salernum. Ottimo primo tempo della squadra di Serrapica, chiuso sul parziale di 2-0 grazie ai gol di Troiano e Sebbouh dalla distanza. Nella ripresa, complice la stanchezza dell'impegno infrasettimanale di coppa, la squadra di casa accorcia senza mai però impensierire per davvero i biancoverdi. La terza rete di Troiano, che sigla la prima doppietta in maglia Faiano, stabilisce il punteggio sul definito 1-3 per gli ospiti.