Montemiletto ribaltato dal Castel San Giorgio

Montemiletto e Castel San Giorgio giocano un tempo ciascuno, ma a conti fatti sono gli ospiti che si portano i tre punti a casa. Il Montemiletto parte meglio e sblocca subito la gara col gol di Starita. Gli irpini potrebbero raddoppiare con Lattarulo, ma la traversa gli dice di no. Ancora padroni di casa allo scadere del primo tempo sempre con Starita che si vede respingere il possibile 2-0. Come detto, nella ripresa è tutta un'altra gara con il Castel San Giorgio che fa la voce grossa. Esposito dal lato destro colpisce in diagonale col sinistro e sigla il pareggio. Il gol del vantaggio è firmato da Sannia che raccoglie un pallone da calcio d’angolo e calcia di destro ad incrociare sul secondo palo. Gli ospiti sfiorano anche il terzo gol con Procida, ma la sua conclusione ad incrociare sibila il palo.