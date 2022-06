Playoff Eccellenza, il San Marzano non può sbagliare a Reggio Calabria

Domenica 5 giugno alle ore 16:30 presso lo stadio Parco Longhi Bovetto di Reggio Calabria si disputerà il ritorno della gara dei playoff nazionali tra Reggiomed e San Marzano. Dopo l’1-1 dell’andata non c’è margine di errore per i blaugrana di mister Pirozzi per provare a raggiungere l’obiettivo promozione, il sogno di questa stagione. Domenica tappa dunque a Reggio Calabria. Per la gara sono acquistabili i biglietti, ovvero 200 unità per gli ospiti, al costo di 5 euro. In caso di equilibrio dopo i 180 minuti di gioco (ricordiamo che i gol in trasferta valgono doppio), verranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno, al termine dei quali, se dovesse permanere la situazione di parità, si procederà ai calci di rigore.