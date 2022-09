Cavese, Colombo para un rigore e Lomasto segna all'87'

Squadra in casa

Squadra in casa Cavese

Finisce con una vittoria la prima partita di campionato della Cavese, che allo stadio Simonetta Lamberti batte l'Altamura per 1-0. Pericolosi comunque i pugliesi, soprattutto con Croce che sbaglia un rigore ben parato da Colombo e si vede annullare un gol per fuorigioc su assist di Casiello. All'87' arriva la rete degli aquilotti con Lomasto, ma per la Cavese c'è ancora da soffrire visto che al 90’ l'Altamura ha colpito un palo con Bertolo che le avrebbe permesso di pareggiare.