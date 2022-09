Serie D, vincono Cavese e Paganese

Con la doppietta di De Felice griffata nel primo tempo, la Paganese riesce a battere in casa l’Arzachena che nella ripresa ha trovato il gol della bandiera senza riuscire a ribaltare il 2-1 finale. Vince in rimonta la Cavese, dopo essere passata in svantaggio sul campo dell’Afragolese. Di Foggia su calcio di rigore la rete che vale il pareggio, mentre è un missile dai trenta metri di Gagliardi che regala i tre punti agli aquilotto. Ottima prestazione nonostante il pareggio casalingo per 1-1 della Nocerina, che lotta e suda la maglia fino alla fine. L’unico rammarico il pareggio subito all’80’ dopo essere passati in vantaggio con il gol di Scaringella ad inizio ripresa. Angri sconfitto in trasferta dalla Palmese per 3-1. Sono di Galdean, Palmieri e Rabbeni le reti che condannano i grigiorossi. Non basta Leone che aveva realizzato il momentaneo pareggio al quarto d’ora del primo tempo.