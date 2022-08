Angri in campo per la Coppa Italia: rematch con la Palmese

Con la rifinitura di questa mattina è terminata per l'Angri di mister Floro Flores la settimana di lavoro allo stadio Novi. Domani si scende in campo contro la Palmese per il preliminare di Coppa Italia. Si giocherà a porte chiuse sul neutro di Mercato San Severino per la squalifica del campo angrese. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale a partire dalle ore 15.45. Questo l’elenco dei calciatori convocati per la gara di domani dal tecnico Antonio Floro Flores: i portieri Esposito (2002), Martoriello (2004), i difensori Palladino (2003), Liguori (2001), Riccio (2004), Padovano, Pagano, Manzo, Sall, i centrocampisti Leone, Fabiano, Maranzino, Visconti (2001), Samb, gli attaccanti Giordano (2003), Celiento, Varsi, Cassata, Barone, Strianese, Abayan, Marchesano (2005).