Cavese tra mercato e convocazioni di prestigio

La Cavese ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Domenico Aliperta. Per il centrocampista classe 1990 si tratta di un ritorno a Cava de' Tirreni dopo l'esperienza in serie D nel 2015/16. Originario di Napoli, Aliperta arriva in bleufoncé dopo aver militato nella prima parte di stagione all'Arezzo. In precedenza aveva vestito le maglie di Noicattaro, Gela, Sant'Antonio Abate, Hinterreggio, Frattese, Agropoli, Nocerina, Turris e Acr Messina. Inoltre, anche una bella notizia per la Cavese che ha visto la convocazione di Francesco D'Amore, giocatore classe 2004 e prodotto del settore giovanile aquilotto, nella selezione della Rappresentativa serie D per il raduno dell'Area Sud/U18 in programma il 15 dicembre al Centro Tecnico di Coverciano.