Coppa Italia, il San Marzano vola in semifinale

Squadra in casa

Squadra in casa San Marzano

San Marzano-Nuova Igea Virtus 3-0

Reti: 33' e 41' Camara, 46' pt rig. Prisco.

Un incontenibile Camara trascina il San Marzano alle semifinali di Coppa Italia Dilettanti. Allo stadio Squitieri di Sarno le tre marcature realizzate in appena 12 minuti premiano i blaugrana che superano una comunque bella e propositiva Nuova Igea Virtus, che conclude qui il suo cammino. Adesso per il San Marzano c'è l'ostacolo Campobasso in semifinale.